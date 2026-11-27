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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, se prevé que continúe la lluvia ligera de forma constante durante las próximas 24 horas de este día en las cuatro zonas del estado.

Protección Civil emite recomendaciones para la población

Se exhortó a la población a:

- Extremar precauciones al conducir por pavimento mojado y niebla

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- Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas

- Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento

- Mantenerse informada a través de canales oficiales

La Coordinación señaló que se mantiene en monitoreo permanente y atenta a cualquier situación que pudiera presentarse.

Aparte, la Policía Vial de la SSPC capitalina, informó de los cierres viales que se mantienen este viernes tras las continuas lluvias.

Indicó que los automovilistas encontraron cerrados a la circulación el bulevar Jacobo Payán; el paso a desnivel de la Glorieta del Real Inn y el paso a desnivel Manuel José Othón.

El bulevar del Río Santiago se encuentra transitable, pero con encharcamientos en diversos puntos.

La corporación señaló que prevalecen las condiciones de lluvia en la ciudad, por lo que llamó a conducir con extrema precaución.