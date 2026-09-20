Kate Beckinsale publica mensajes alarmantes y los elimina en Instagram

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Kate Beckinsale hizo dos publicaciones en Instagram que han causado preocupación. En ellas, la actriz británica hizo referencia a la dura batalla de salud mental que ha enfrentado en los últimos años, pero luego de un par de horas de realizar el posteo, decidió borrar las historias y archivar todo el contenido de su cuenta.

Mensajes alarmantes en Instagram

Ayer, sábado 19 de septiembre, la actriz actualizó sus historias de Instagram, con dos mensajes que desconcertaron a sus seguidores que, en los últimos años, han atestiguado el proceso emocional tan vulnerable que atraviesa Kate.

El primer post constaba de una sola palabra; "bye", la cual fue escrita por la actriz -de 53 años- en un fondo negro. A continuación, usó la imagen de una calle y, superpuesta en ella, escribió "felicidades, ganaste, me rindo".

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Fue cuestión de unas horas para que la actriz, recordada especialmente por su actuación en cintas como "Underworld" ("Inframundo") & "Van Helsing", eliminara las publicaciones, por las que comenzó a recibir mensajes de preocupación por parte de sus fans en otros posteos de su perfil.

Al poco rato, también archivó todo el contenido de su cuenta, la cual sigue disponible, pero sin ningún post visible.

Trastorno de estrés postraumático y cuidados familiares

A inicios de septiembre, la actriz profundizó, a través de sus redes, sobre el trastorno de estrés postraumático, con el cual fue diagnosticada, luego de la muerte de su madre, la también actriz Judy Loe (1947-2025) y la partida de su padrastro, Roy Battersby.

En esa ocasión, Beckinsale indicó que, aunque muchas veces, las personas encargadas de cuidar a familiares, en un estado de salud delicado, disimulan la preocupación que enfrentan y el alto nivel de estrés que les alberga, atraviesan emociones y situaciones límites.

"Hay personas que cuidan en silencio, viendo cómo sus seres queridos se deterioran de maneras horribles y aterradoras, para las que no están capacitadas médicamente y lo hacen solas y, eso, puede destrozarlas".

"Las personas que han visto o experimentado niveles de horror, terror y violencia, no pueden escapar de sus traumas, pero deben ser reconocidas como héroes, se vuelven increíblemente buenas disimulándolo y no reciben ninguna consideración", prosiguió.

También habló de los efectos colaterales que causa este trastorno que, en 2024, la llevaron a ser hospitalizada por una perforación que tenía en el esófago, provocada por el desgaste físico y el estrés que vivía durante los cuidados a su madre, quien murió de cáncer, en etapa cuatro.

"Cualquier cosa, olores, sonidos, pensamientos, sentimientos, puede desencadenar que lleguen a un estado que es como el infierno, este tipo de personas no duermen más de una hora porque, cuando lo hacen, tienen pesadillas constantemente".