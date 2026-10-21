Dos de cada 10 baches no recibieron atención

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí recibió 3 mil 79 reportes de baches entre enero y junio de 2026, de los cuales atendió 2 mil 492, mientras que 587 quedaron sin resolver al cierre del primer semestre.

Esto significa que dos de cada diez baches reportados, permanecieron sin atención, pese a que la Dirección de Obras Públicas, alcanzó un avance del 80.9 por ciento en la resolución de las solicitudes recibidas de acuerdo con la información obtenida vía transparencia.

Según la solicitud con número de folio 240474426000502, respondida vía la Plataforma Nacional de Transparencia, la mayor concentración de reportes se registró en la colonia Industrial Aviación, con 219 solicitudes, de las cuales 218 fueron atendidas y una quedó pendiente. Le siguieron Satélite, con 99 reportes y 98 atendidos; El Paseo, con 77 solicitudes y 73 reparadas; Lomas del Tecnológico, con 73 reportes y 70 atendidos, así como la colonia La Victoria, con 72 solicitudes, todas resueltas.

Aunque algunas zonas registraron porcentajes elevados de atención, otras concentraron rezagos importantes. El Barrio de Tequisquiapan acumuló 60 reportes, pero únicamente 30 fueron atendidos, por lo que la mitad permanecía pendiente. En el fraccionamiento Lomas del Tecnológico Segunda Sección se recibieron 25 solicitudes y se resolvieron 15, mientras que en Alamitos se reportaron 18 baches, de los cuales siete fueron atendidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí