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Duplicarán presencia de fuerzas federales en SLP

Por Rubén Pacheco

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Duplicarán presencia de fuerzas federales en SLP
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      En próximas fechas, se duplicará la presencia de elementos de las fuerzas federales en San Luis Potosí, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

      Anunció lo anterior luego de sostener una reciente reunión con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el Gobierno Federal.

      Precisó que en la actualidad operan alrededor de 400 oficiales de la corporación federal y de la Guardia Nacional (GN), quienes colaboran y complementan las labores de vigilancia en las cuatro regiones geográficas. Es decir, la cifra incrementará a 800 elementos.

      "Vamos a tener más elementos de las fuerzas federales. Tendremos más operativos sobre la carretera 57, que es donde hemos estado bajando todo el índice de robo de cargas, de transporte", expuso.

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      El mandatario estatal reconoció que el tramo de la rúa 57 desde la Ciudad de México hasta el norte del país, es la carretera del país donde más se comete el atraco hacia los transportistas.

      Reveló que la disminución en delitos de alto impacto en San Luis Potosí se debe a la colaboración con la federación, pues personal de inteligencia federal establece los objetivos a detener, mientras la Guardia Civil Estatal (CEE) en colaboración con las demás corporaciones, procede con la ejecución de operativos.

      "Todo lo hemos hablado con el secretario, él está informado de todo. A veces ni hay necesidad de decirle", concluyó Gallardo Cardona.

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