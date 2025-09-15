El alcalde reconoce labor de la presidenta Claudia Sheinbaum

El alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, expresó su reconocimiento a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar el impacto positivo que tendrán los proyectos y acciones anunciados para la ciudad.

Enrique Galindo agradeció la voluntad del Gobierno Federal para impulsar obras de infraestructura, programas de inclusión social y proyectos de promoción turística que contribuirán al desarrollo de San Luis Capital. Subrayó que estos esfuerzos se suman al trabajo municipal y representan una muestra clara de la colaboración institucional que fortalece a la ciudad.

Finalmente, el Presidente Municipal reiteró la disposición de su administración para mantener una estrecha coordinación con la Federación, con el objetivo de aprovechar al máximo los beneficios de estos proyectos y asegurar que lleguen directamente a las familias potosinas.