El alcalde reconoce labor de la presidenta Claudia Sheinbaum

Enrique Galindo agradeció los anuncios de obras y programas que fortalecerán a la ciudad

Por Redacción

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
El alcalde reconoce labor de la presidenta Claudia Sheinbaum

El alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, expresó su reconocimiento a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar el impacto positivo que tendrán los proyectos y acciones anunciados para la ciudad.

   Enrique Galindo agradeció la voluntad del Gobierno Federal para impulsar obras de infraestructura, programas de inclusión social y proyectos de promoción turística que contribuirán al desarrollo de San Luis Capital. Subrayó que estos esfuerzos se suman al trabajo municipal y representan una muestra clara de la colaboración institucional que fortalece a la ciudad.

   Finalmente, el Presidente Municipal reiteró la disposición de su administración para mantener una estrecha coordinación con la Federación, con el objetivo de aprovechar al máximo los beneficios de estos proyectos y asegurar que lleguen directamente a las familias potosinas.

Relación SL- Japón, “dinámica y con proyección al futuro”
SLP

Samuel Moreno

El TEPJF falla a favor de Luisa Rojas Méndez
SLP

Martín Rodríguez

Resolución del Tribunal Electoral confirma a Luisa Rojas Méndez como jueza laboral en lugar de María Luisa González Zavala

Rendirán protesta nuevos magistrados
SLP

Martín Rodríguez

Será el punto de arranque del nuevo Poder Judicial del Estado

No hay afectaciones por la planta química abandonada: alcalde
SLP

Rolando Morales

Hasta el momento, vecinos cercanos a la zona, no han interpuesto quejas ante el Ayuntamiento