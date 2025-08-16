El Ayuntamiento, sin denuncias de acoso laboral

El regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Francisco Pedraza Blanco, señaló que durante la presente administración, no se han registrado denuncias formales de acoso laboral al interior de la propia administración municipal.

“No tenemos casos identificados, al principio de la administración sí me comentaron algún caso de una persona que se acercó al servidor, nosotros tocamos el tema y la verdad es que la administración, sí tomó cartas en el asunto y afortunadamente este proceso se pudo esclarecer y lo mejor de todo esto, es que la compañera que estaba sufriendo ese acoso laboral, pues afortunadamente pudo avanzar bien en el tema”, así lo señaló el regidor integrante de la Comisión de Atención a las Mujeres.

Sobre la reciente denuncia sobre una extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico contra el regidor Jorge Zavala por acoso y corrupción al interior de la dependencia, Pedraza Blanco puntualizó que hasta el momento, no existe la certeza sobre las acusaciones, pues señaló éstas se han limitado a redes sociales.

Entretanto, la Contraloría comenzara a indagar al respecto, sin embargo, el regidor consideró que no es necesario que Jorge Zavala sea separado del cargo en lo que la investigación continua.

Asimismo, consideró apropiado discutir dentro de la comisión el generar un mecanismo de acompañamiento para las víctimas de supuesto acoso laboral dentro de la administración municipal capitalina. “Si nos lo hacen llegar, nosotros desde la comisión podemos acompañar el proceso, para ver de que forma acompañar a la compañera”.