Ofrecen foro para los comerciantes

RIOVERDE.- Comerciantes participan en foro donde funcionarios los concientizan sobre las medidas de seguridad y licencias de funcionamiento que deben tener al corriente para evitar una sanción o incluso hasta una clausura.

En el auditorio Valentín Gama se llevó a cabo una plática donde estuvo presente el titular de Fomento Económico Luis Álvarez, el de Comercio, Francisco Javier Torres Pérez, el director de Protección Civil Municipal, José de Jesús Hernández Juárez, Mónica Zatsuma Rodríguez y el director de Ecología.

Con el Foro Municipal se busca fortalecer el desarrollo comercial y que los comerciantes conozcan los impuestos que deben cumplir para poder operar.

Entre los temas que se abordaron fue orientar y asesorar sobre el trámite de las licencias de funcionamiento y factibilidades.

Por parte del Departamento de Ecología se abordó el manejo adecuado de residuos peligrosos y empresa sustentable, mientras que Catastro presentó el tema de uso de suelo para los diferentes giros comerciales dentro del municipio.

En cuanto a Comercio, las licencias de funcionamiento, licencias de alcohol y sus variantes. Finalmente, Protección Civil trató sobre opiniones técnicas, medidas de seguridad, programa interno y sus componentes, marco jurídico y anexos.

Se les concientizó sobre la importancia de contar con la señalética, rutas de evacuación y extinguidores, entre otros trámites para un lugar seguro.