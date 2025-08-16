LLevan apoyo a comunidad de Angostura

RIOVERDE.- Luego de la tromba ocurrida en la comunidad de Angostura, siguen las afectaciones y 4 árboles se desplomaron sobre viviendas y vehículos, mientras que personal del municipio repartió despensas entre las personas afectadas que sufrieron severos daños.

Elementos del Escuadrón AVE, en coordinación con Talleres Municipales y Protección Civil, acudieron a la comunidad de Angostura para dar seguimiento y atención a las familias afectadas por la tromba.

Se recorrieron 23 viviendas previamente identificadas para verificar sus condiciones y sus condiciones de habitabilidad.

Tras las fuertes ráfagas del viento, se movieron los techos de lámina, se registraron cuatro casos graves como caídas de árboles sobre viviendas o vehículos y daños considerables en techos de algunas casas.

Mientras que el personal del DIF entregó apoyo alimentario a las familias afectadas, además de canalizar solicitudes para la reposición de documentos oficiales como Curp y acta de nacimiento que se extraviaron luego de las inundaciones generadas.

Así mismo trasladaron a una mujer al hospital por las condiciones de salud en que se encontraba, donde recibió atención médica.