LLevan apoyo a comunidad de Angostura

Más árboles se desplomaron, y viviendas resultan muy dañadas

Por Carmen Hernández

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Luego de la tromba ocurrida en la comunidad de Angostura, siguen las afectaciones y 4 árboles se desplomaron sobre viviendas y vehículos, mientras que personal del municipio repartió despensas entre las personas afectadas que sufrieron severos daños. 

Elementos del Escuadrón AVE, en coordinación con Talleres Municipales y Protección Civil, acudieron a la comunidad de Angostura para dar seguimiento y atención a las familias afectadas por la tromba. 

Se recorrieron 23 viviendas previamente identificadas para verificar sus condiciones y sus condiciones de habitabilidad. 

Tras las fuertes ráfagas del viento, se movieron los techos de lámina, se registraron cuatro casos graves como caídas de árboles sobre viviendas o vehículos y daños considerables en techos de algunas casas. 

Mientras que el personal del DIF entregó apoyo alimentario a las familias afectadas, además de canalizar solicitudes para la reposición de documentos oficiales como Curp y acta de nacimiento que se extraviaron luego de las inundaciones generadas. 

Así mismo trasladaron a una mujer al hospital por las condiciones de salud en que se encontraba, donde recibió atención médica.

SLP

Carmen Hernández

