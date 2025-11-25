El Cabildo homenajea al Ipicyt

En Sesión Solemne para conmemorar los 25 años de la creación del Instituto Potosino para la Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el alcalde Enrique Galindo y el director de la institución, Luis Antonio Salazar Olivo, refrendaron la alianza estratégica que permite vincular las tareas de gobierno y el conocimiento en beneficio de la sociedad.

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos destacó el papel fundamental que ha desempeñado el Ipicyt en el desarrollo científico y tecnológico, así como en la formación de profesionales que han impulsado el progreso no solo de la capital, sino de todo el estado y de México.

Por su parte, Luis Antonio Salazar Olivo dijo estar muy honrado de que el Cabildo haya distinguido a la institución con esta Sesión Solemne y reiteró la disposición de toda la comunidad académica y de los investigadores para respaldar al Gobierno de la Capital en las acciones para beneficio de la población. Afirmó que esta acción hace patente que ciencia y administración pública pueden ser aliados en la búsqueda del bien común.

En la sesión estuvo presente también el Subsecretario de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías del Gobierno Federal, Juan Luis Díaz de León, quien dijo estar convencido de que se consolidará un mayor desarrollo y fortalecimiento de las alianzas entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Al término de la Sesión, el presidente municipal Enrique Galindo entregó una placa de reconocimiento a la institución, firmada por todos los integrantes del Cabildo y posteriormente fue develada una placa conmemorativa y se inauguró un mural alusivo al aniversario de la creación del Ipicyt, creado por el artista Ricardo Israel Arnauda.