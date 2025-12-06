El Gobierno y Ayuntamiento harán dos obras juntos en 2026

Luego de una reunión con el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, se acordó elaborar dos proyectos de infraestructura vial con una inversión estimada de 650 millones de pesos, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Evitó precisar detalles de las obras bipartitas hasta no tener concretados ambos planteamientos, sobre todo, para evitar impugnaciones como ha sucedido en otras ejecuciones.

“Queremos hacer muy bien el proyecto, porque no queremos que se vaya a entorpecer por diferentes grupos que se pasan metiendo amparos por todos lados para que no se hagan las obras”, comentó.

En entrevista, puntualizó que el objetivo es construir la infraestructura durante el el próximo año, cuyos trabajos permitirán mejorar la movilidad de las calles y avenidas de la capital potosina.

Gallardo Cardona aclaró que, en el encuentro formal no se abordó la rehabilitación del puente vehicular Universidad, porque corresponde a una inversión totalmente a cargo del Gobierno del Estado.

“Nosotros esperamos el arranque de Kansas. Tiene un año prácticamente ya con los papeles adentro”, concluyó el mandatario estatal.

En la capital sigue pendiente la ejecución proyecto de rehabilitación de El Saucito, que, entre otros aspectos, considera un paso deprimido y al mismo tiempo se complementará con respetar la ruta procesional.