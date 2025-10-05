El IPICYT en el Mundo

Mtra. Ivonne Lizette Cuevas Vélez, Jefa del Departamento de Posgrado.

MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL

Promover la movilidad nacional e internacional de nuestro estudiantado es una política institucional y del posgrado que se ha impulsado especialmente en los programas de doctorado a través de los proyectos de colaboración nacional e internacional de las y los investigadores. Tanto las becas de movilidad del gobierno federal, como las del programa de becas institucionales han sido una fuente significativa de apoyo adicional para las estancias de trabajo en el país y en el extranjero que realiza el estudiantado como parte de su formación y trayectoria académica.

La movilidad es indispensable para consolidar la formación académica, incrementar la competitividad de las y los estudiantes y coadyuvar para que el posgrado acceda a redes de colaboración académica a nivel nacional e internacional. La experiencia que adquiere el alumnado del posgrado mediante estas jornadas de intercambio académico en instituciones de clase mundial resulta enriquecedora y valiosa para su formación, pues interactúan de manera directa con otros procesos y métodos de exploración e investigación, manejo de equipo de laboratorio e infraestructura adicional, participación en Congresos, concursos de carteles científicos que benefician el proceso de aprendizaje de la o el estudiante, así como la madurez del proyecto de investigación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la información brindada para el registro en nuestro sistema de posgrado, a la fecha son más de 28 países y más de 12 estados de la República Mexicana, los que han sido anfitriones de estancias académicas de nuestro grupo de estudiantes que han participado en estas acciones de movilidad. Los frutos al concluir una estancia académica se reflejan en diversos aspectos; por ejemplo, la vinculación profesional, la participación en el acompañamiento académico en las tesis a través de comités tutorales o jurados de exámenes, la continuidad en estancias posdoctorales posterior a la obtención de su grado, o la incursión a las filas de centros de investigación o laboratorios internacionales.

El impacto formativo que las y los estudiantes reconocen al concluir su estancia, es una de las fortalezas del proceso educativo que reciben en nuestro posgrado institucional.

ESTUDIANTES DE NACIONALIDAD

EXTRANJERA

La política institucional de “puertas abiertas” ha sido representada, entre otros aspectos, por la admisión de alumnado de diversas naciones desde la primera generación de ingreso en el posgrado institucional. Por ejemplo, en nuestro primer ciclo escolar 2002-2003, admitimos estudiantes procedentes de Colombia, Francia y Chile. Ese año 2002 marcó la tendencia hasta la fecha, por mantener un proceso permanente de atención, evaluación, selección y admisión de alumnado de diversas regiones del mundo, ya que naciones como Cuba, Colombia, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Brasil, Chile, EUA, España, Francia, India, China, Alemania y Sri Lanka, son parte de nuestra comunidad a través de la representación de su juventud en nuestro posgrado institucional. Es entonces que, desde hace ya más de 23 años, el IPICYT ha emprendido un camino de integración y aprendizaje a través de una comunidad intercultural, donde el eje principal es la enseñanza y el conocimiento, a través de lazos de convivencia, respeto, diálogo y colaboración en el aula, laboratorio o ruta de campo.

Nuestros 55 estudiantes de nacionalidad extranjera, en su totalidad han accedido a una beca de manutención al 100% otorgada por el CONACYT en su momento y ahora por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Como alumnado del IPICYT, fueron y son parte de un proceso formativo con altos estándares de enseñanza, impacto y proyección profesional y académica, han participado en estancias de investigación en otros estados de la República Mexicana e incluso, como parte de su proyecto de estudio, han desarrollado estancias de investigación en otros países o participado en congresos de talla nacional e internacional.

PRESENCIA DE GRADUADOS

EN OTROS PAÍSES

Uno de los objetivos de egreso de nuestros programas de posgrado, es formar talento con sólidas bases analíticas, críticas y conocimiento especializado, aplicado para la investigación e innovación de nuevo conocimiento, el desarrollo cognitivo, el manejo de equipo especializado de laboratorio e instrumentos de campo. Estas habilidades representan sólo algunas de las fortalezas personales que nuestras y nuestros graduados adquieren a lo largo de sus estudios y, una vez obtenido el grado, lo aplican en el ejercicio diario de su labor académica y productiva. Más del 15% de nuestra comunidad de personas graduadas tanto de origen nacional como extranjero, se encuentran radicando fuera de nuestro país. Una parte de ellas se reincorporaron a su sociedad de origen, y algunas otras personas graduadas se insertaron en oportunidades laborales como instituciones de educación superior, centros de investigación o continúan con su formación académica a través del desarrollo de proyectos de investigación bajo la modalidad de estancias posdoctorales.

Espacios académicos como Texas A&M University Superior, Utrecht University Superior, Centre National en Électrochimie et en Technologie Environnementales, Binghamton University, Shinshu University Superior, Wuhan University of Technology, The Ohio State University Wexner Medical Center, Centre National en Électrochimie et en Technologie Environnementales y la Queen’s University Superior, son sólo una reducida muestra de los lugares laborales donde se encuentra participando activamente alguna persona de nuestra comunidad de graduadas y graduados.

El compromiso del IPICYT de brindar una formación académica de vanguardia e incrementar la población científica con responsabilidad social tanto a nivel nacional como internacional, es a XXV años de la fundación de nuestro Centro, una sólida vocación del Posgrado Institucional.

¿Te interesa saber más del tema? Escríbele a la autora

del artículo al siguiente correo electrónico:

icuevas@ipicyt.edu.mx

¿Quieres saber más del IPICYT? Escribe a:

comunicacion@ipicyt.edu.mx