El no encuentro será hoy en el Legislativo

María Dolores Robles Chairez, diputada presidente de la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso, confirmó que hoy habrá sesión para recibir primero a la consejera presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López y posteriormente al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra, para dialogar sobre temas presupuestales.

Detalló que la Comisión que preside se encuentra en sesión permanente para desahogar el contenido de las leyes de Ingresos y presupuestos de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que fueron entregados el pasado 20 de noviembre al Congreso.

La legisladora dijo que la reunión de trabajo con la titular del Ceepac servirá para analizar la propuesta presupuestal de este organismo y atender las prioridades planteadas. La reunión está programada a las 11:00 de la mañana en el auditorio “Manuel Gómez Morín” del edificio legislativo de la calle Pedro Vallejo número 200.

En el mismo sitio, pero a las 12:00 horas, se espera la llegada del rector Zermeño Guerra quien fue convocado también a una reunión de trabajo para revisar temas presupuestales de cara al ejercicio fiscal de 2026, sin embargo, el directivo universitario informó desde ayer que le será imposible acudir a dicha reunión.

La diputada Robles Chairez reiteró el respeto institucional para todos los entes que son parte del proyecto presupuestal del Estado, pero consideró necesario tener este tipo de reuniones de trabajo a las que, incluso, se invita a personal de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Estado para que se aclaren todas las dudas.