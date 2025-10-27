El PAN, listo para competir en el 2027
El Partido Acción Nacional (PAN) afirmó estar listo para encabezar procesos políticos en la entidad y a nivel nacional, con un enfoque de unidad y reconciliación, así lo señaló Verónica Rodríguez Hernández, presidenta del Comité Directivo Estatal, durante la asamblea en la que se renovó el Consejo Estatal del partido.
Rodríguez Hernández destacó que el PAN sigue siendo una alternativa política que apuesta por el mérito, el esfuerzo y el crecimiento económico.
“Aquí está la oposición responsable, con propuestas sólidas y listas para gobernar”, dijo, subrayando el compromiso del partido con San Luis Potosí y con el país.
La dirigente estatal también se refirió al alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, quien recientemente estrechó su relación con el PRI. Rodríguez Hernández aseguró que, a pesar de esta alianza, el PAN reconoce su gobierno y lo considera un “gobierno azul” gracias a la coalición que lidera.
De cara a las elecciones de 2027, el partido dejó claro que busca la mejor decisión para la entidad. Galindo Ceballos, señaló Rodríguez Hernández, tiene las puertas abiertas del PAN, siguiendo la directriz de su líder nacional, Jorge Romero, de invitar a los perfiles más competitivos.
