El sabor de Huehuetlán llega a La Parroquia

En el corazón de la Huasteca potosina, el municipio de Huehuetlán guarda un tesoro de aromas, texturas y sabores: su cocina tradicional. Y una de sus representantes es Ma. del Carmen Francisco Barrios, quien dedica su vida a preservar los sabores que distinguen a su pueblo.

La gastronomía huasteca se distingue por su riqueza de ingredientes y técnicas ancestrales. No se trata solo de los platillos, como los tamales, zacahuil, bocoles, sino de la manera en que se preparan: el metate, el comal de barro donde se tuesta el ajonjolí, o el fuego de leña que da a cada platillo un aroma inconfundible.

Desde niña, María del Carmen observaba a su madre cocinar. Tenía apenas diez o doce años cuando empezó a preparar sus primeros tamales y al formar su propia familia, descubrió una satisfacción mayor: ver a sus hijos disfrutar la comida que ella hacía, por lo que encontró un nuevo motivo para seguir cocinando.

Su sazón, dice, está ligado a los productos de la región: el maíz, las hojas de plátano, las especias, todo lo que da la tierra huasteca. Por eso, al salir de Huehuetlán, lleva consigo esos ingredientes, para que el sabor siga siendo auténtico.

Aunque reconoce que en su tierra el trabajo de las cocineras tradicionales aún no recibe el reconocimiento que merece, su nombre se posiciona entre las mejores cocineras tradicionales.

De hecho, fue galardonada como la mejor cocinera tradicional en los Premios Dionisio en San Luis Potosí y obtuvo mención honorífica en un certamen nacional en Los Pinos, donde presentó su emblemático tamal con ajonjolí.

Hoy, Ma. del Carmen realiza una labor de rescate gastronómico, compartiendo sus recetas y técnicas tradicionales. Este mes, lo hará en el restaurante “La Parroquia”, donde los comensales podrán disfrutar de su sazón lo que resta del mes. Además, capacitará al personal del lugar para que aprendan a replicar sus platillos, con el propósito de que más personas puedan viajar a la Huasteca Potosina a través de sus sabores. Esta es una iniciativa del establecimiento que invita a cocineras tradicionales de las cuatro regiones de San Luis Potosí -altiplano, centro, zona media y huasteca- para preservar y difundir los saberes de las comunidades.