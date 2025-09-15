logo pulso
Elabora Pozos su plan de seguridad

Por Leonel Mora

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
Elabora Pozos su plan de seguridad

Autoridades de Villa de Pozos revelaron finalmente su plan de seguridad pública y vialidad para las fiestas patrias e informó que se contará con el apoyo de más de 90 agentes de diversas corporaciones, incluyendo 10 efectivos prestados por el vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Será la primera vez que la actual administración de Villa de Pozos organice y celebre la ceremonia del Grito de Independencia con la que se conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México en 1810. Los festejos iniciarán oficialmente a las 7:00 de la tarde de este lunes en la presidencia municipal, el jardín y sus alrededores.

David Valdivia Carranza, director de la Guardia Civil Municipal, precisó que se tendrá el apoyo de 20 elementos de la Guardia Nacional; 10 de la Guardia Civil Estatal; 30 de la Guardia Civil Municipal propia, así como 20 agentes de vialidad y 10 elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

En cuanto a los cierres de circulación, el mando policial mencionó que se aplicarán en vialidades de la cabecera municipal como Julián de los Reyes; Centenario; Camino Antiguo a Santa María del Río; Ignacio López Rayón; Saturnino Cedillo; Francisco de Asís, Hermenegildo Galeana; Ignacio Allende; Benito Juárez; Miguel Hidalgo y Fray Juan de Villerías.

