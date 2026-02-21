Emite CEDH recomendaciones a municipio por pensiones

Durante 2025, el Ayuntamiento de San Luis Potosí dilató tres solicitudes de pensión que afectaron a trabajadores, algunos con dificultades para realizar sus actividades, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Comisión Estatal de Derechos Humanos emite recomendación

Por lo anterior, emitió la Recomendación No. 11/2025 a Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal de la capital.

Uno de los empleados presentó la solicitud desde el 7 de mayo de 2024, el cual quedó radicado en el expediente de pensión en favor de su esposa porque él ya murió; el segundo la presentó el 6 de agosto de 2019 ante la Dirección de Recursos Humanos, es decir, hace seis años; y la tercera empleada presentó la solicitud el 3 de junio de 2022.

Impacto en derechos y seguridad social

Al no obtener la pensión solicitada, los solicitantes no ejercitan el derecho a la Seguridad Social y se limita el disfrute de otras prerrogativas de las personas adultas mayores, en atención al principio de interdependencia, según lo documentado en los expedientes de queja 1VQU-0316/2025 y sus acumulados 1VQU-0351/2025 y 1VQU-0404/2 de la CEDH.

Uno de los casos corresponde a un trabajador que laboró durante 30 años en el Departamento de Parques y Jardines, luego realizó los trámites para ser beneficiario de su pensión y falleció en el 2022.

Por ello, su esposa dejó de recibir la pensión, por lo que el 21 de agosto de 2023, obtuvo resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que la declara como única titular de dicho beneficio.

Por lo que inició el trámite de pensión por viudez ante la Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos Laborales de la alcaldía capitalina, la que le notificó auto de radicación de fecha 7 de mayo de 2024. Sin embargo, aún no recibe respuesta.

El Código Procesal Administrativo para San Luis Potosí, ordena que la autoridad municipal tiene el término de hasta tres meses para resolver dicha petición.

Al alargarse la resolución, la Comisión consideró "evidente" que en la alcaldía no se cumplió con la efectiva protección de los derechos humanos.