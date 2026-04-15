Empresas detrás de tiraderos clandestinos en La Pila

Las autoridades municipales detectaron nuevamente prácticas de tiraderos clandestinos en la delegación de La Pila, donde incluso ya suman al menos dos detenciones recientes por la disposición ilegal de residuos, algunos de ellos provenientes de empresas.

El caso más reciente ocurrió en la comunidad de El Jaralito, donde una persona fue sorprendida en flagrancia mientras descargaba desechos en un terreno ejidal sin autorización. En el lugar fue asegurado un tractocamión y se procedió con la detención del presunto responsable.

Al respecto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que estas prácticas no son aisladas y señaló que existe evidencia de que parte de los residuos provienen de actividades empresariales.

"Hoy volvió a suceder, hay un detenido con el vehículo, un tractocamión grande con desechos. Hemos detectado que algunos son residuos peligrosos y vienen también de algunas empresas", declaró.

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El edil explicó que, aunque en el caso más reciente aún se revisa el origen específico, en una detención previa sí lograron identificar a la empresa responsable, con la que ya hubo acercamiento. Sin embargo, advirtió que estas compañías no están cumpliendo con los procesos adecuados para la disposición final de sus residuos.

"Cada empresa debe tener un mecanismo de destino final de sus desechos y desafortunadamente no lo han tenido", señaló.

Galindo también reconoció que anteriormente no se había puesto suficiente atención a esta problemática, pero destacó que la delegación de La Pila ha intensificado la vigilancia. Incluso, la delegada presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras detectar estos hechos.

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Además, instruyó a las áreas de Ecología y Protección Civil a aplicar sanciones económicas y revisar posibles clausuras, dependiendo del tipo de material. En caso de tratarse de residuos peligrosos, las sanciones pueden escalar conforme a la normatividad vigente.

De manera preliminar, indicó que los desechos asegurados recientemente podrían estar relacionados con procesos industriales, posiblemente de una empresa vinculada al giro de mosaicos.

Este nuevo caso confirma la persistencia del problema en la zona, donde continúan registrándose intentos de disposición ilegal de residuos, pese a los operativos implementados por el municipio.