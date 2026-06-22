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Empresas grandes requerirán más personal: Viera B.

Reforma legal limita la cantidad de horas extra a la semana

Por Martín Rodríguez

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Empresas grandes requerirán más personal: Viera B.
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      Las horas extras siempre han existido en los contratos colectivos de trabajo, la diferencia es que habrá límite de pago de horas extras por mes, a un máximo de 12 horas, lo que llevará a las empresas a contratar más trabajadores, aseguró Guadalupe Isanami Viera Bustos, la presidente del Colegio de Contadores Públicos.

      Asegura que en su experiencia, ha visto que las horas extras han sido pagadas de manera puntual por las empresas, pero con la reducción de las dos horas, ahora los trabajadores no se podrán acceder de las horas permitidas, que en este caso serán un máximo de 12 al mes, lo que generará en las empresas grandes contraten 

      más personal. 

      Justificó la reducción de las horas semanales y el límite de horas extras, en el sentido de que los propios empresarios hagan que más trabajadores se incorporen a la formalidad.

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      Cuestionada acerca del problema de mayores gastos en capital humano, que se avecina para empresas que no tienen el nivel de ingresos para contratar más trabajadores, dijo que las cargas impositivas y la reorganización será para empresas que tienen más de diez trabajadores, aunque también hay condiciones que permiten que las empresas se reorganicen en un plazo razonable.

      Recordó que la política pública no es disminuir las horas laborales semanales de golpe de 48 a 40 horas, sino que en 2027, la política indica que disminuye a 46 horas, lo que permitiría dar oportunidad a los empresarios a que poco a poco se vayan adaptando incluso a la carga impositiva que será gradual.

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