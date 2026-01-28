En colonias del poniente aún no regularizan tomas de agua: EGC

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que aún existen diversos fraccionamientos en la ciudad donde un número importante de viviendas no cuenta con contrato formal ante el organismo operador de agua Interapas, a pesar de contar con tomas regulares y legales.

El edil explicó que durante el mes en curso se mantiene un beneficio para quienes aún no han firmado contrato, al permitirles regularizar su situación sin costo, por lo que exhortó a los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad.

"Todavía hay gente en colonias y fraccionamientos que no tienen contrato con Interapas, y este mes es gratis, entonces tienen que aprovechar", señaló.

Aunque evitó mencionar la totalidad de los desarrollos involucrados, el alcalde indicó que algunos casos representativos son los fraccionamientos El Pedregal, Sierra Azul, Horizontes y Villa Magna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En particular, destacó que en El Pedregal, alrededor del 40 por ciento de las viviendas carecen de contrato, mientras que en Villa Magna, aunque el año pasado el porcentaje alcanzaba casi el 70 por ciento, actualmente se ha reducido a entre 15 y 18 por ciento gracias a campañas de regularización.

Galindo Ceballos aclaró que no se trata de tomas clandestinas, sino de conexiones legales que fueron otorgadas por los propios fraccionadores al vender las viviendas, sin que los propietarios realizaran posteriormente el trámite formal ante Interapas.

Finalmente, el alcalde reconoció que la regularización de estos contratos representa un reto financiero importante para el municipio, pero subrayó que es una prioridad para fortalecer la operación del organismo y garantizar la prestación adecuada del servicio de agua potable.