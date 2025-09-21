En Forja Real sólo hay agua 5 horas al día

Desde hace meses, los habitantes del fraccionamiento Forja Real, ubicado en la comunidad San Marcos en el municipio de Mexquitic de Carmona, no tienen agua y cuando les llega, es solo durante cinco horas al día, por eso solicitan que el Ayuntamiento a través del alcalde Francisco Javier Ortiz Hernández, ponga atención a lo que está sucediendo.

Este desabasto de agua se debe a la mala planeación de la red hidráulica por parte de la inmobiliaria Promotora y Proyectos Proaljo S.A. de C.V., responsable del desarrollo habitacional de la zona.

Desafortunadamente esta empresa se ha desentendido de la situación y no resuelve la insuficiencia del vital líquido. Los vecinos del lugar como la señora Míriam Colín, dan a conocer que se encuentran indefensos porque la empresa fraccionadora solo ha realizado acciones que resuelven el problema paliativamente pero no de manera definitiva, como la calibración de válvulas y el tandeo de agua, pero la solución definitiva sigue sin llegar y nunca tienen liquido.

En mayo pasado, Miguel Ortiz Martínez, Carlos Guerra y Juan Carlos Valle García, técnicos de la empresa firmaron un acuerdo con los colonos del fraccionamiento en el que supuestamente se comprometieron a realizar ajustes a la red hidráulica.

Ellos afirmaron que 30 válvulas que componen el sistema se encontraban mal calibradas, esto les trajo una mejora momentánea en la presión. Sin embargo, vecinos denuncian que estas válvulas se vuelven a mover, lo que ha obligado a la empresa a recurrir al tandeo que dura sólo cinco horas diarias como única forma de suministro.

Por lo anterior, solicitan la intervención del presidente municipal de Mexquitic de Carmona para que en definitiva resuelva lo que viene ocurriendo.