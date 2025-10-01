En SGS se integra propuesta de pensiones para policías

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, incorporará el tema de las pensiones para elementos de la corporación policial, dentro del proyecto de Egresos del próximo año, tras la iniciativa del gobierno estatal para que los municipios se hagan cargo de esta prestación de retiro para los policías.

El alcalde informó que la Tesorería municipal ya trabaja en la integración de la propuesta, la cual fue asumida de inmediato por la administración soledense.

Asimismo, aseguró que no habrá incrementos en la recaudación, con el fin de no generar una carga adicional para la ciudadanía, por lo que la Ley de Ingresos de 2026 no representará cambios o modificaciones.

En materia de seguridad, el edil señaló que continúa abierta la convocatoria para el reclutamiento de nuevos elementos y adelantó que en los próximos días el municipio recibirá nuevas motocicletas y patrullas.

“Seguiremos reforzando la presencia en colonias y comunidades; no vamos a aflojar ni a descuidar ninguno de los ejes de gobierno”, puntualizó.

Por otro lado, añadió que para su segundo año de gobierno, se contempla arrancar con obras de gran importancia para la población, entre estas el Parque Tangamanga III, la rehabilitación del Rastro Municipal, la inauguración de la Unidad Administrativa Municipal (UAM), la pavimentación de más calles, el apoyo a instituciones educativas y concretar la salida del municipio del organismo para que el Ayuntamiento pueda brindar el servicio de agua potable a los soledenses de manera eficaz.