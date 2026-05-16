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En V. de Pozos, 5 colonias concentran la inseguridad

Así lo reconoció el comandante de la GCM, David Valdivia Carranza

Por Samuel Moreno

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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En V. de Pozos, 5 colonias concentran la inseguridad

Los robos a tiendas de conveniencia y la constante demanda de vigilancia en distintas colonias, continúan siendo parte de las principales problemáticas de seguridad en Villa de Pozos, reconoció el comandante de la Guardia Civil Municipal (GCM), David Valdivia Carranza, quien admitió que sectores como Prados, Rancho Viejo, Las Mercedes y Los Silos, concentran la mayor cantidad de reportes ciudadanos.

El jefe policiaco señaló que, aunque actualmente la incidencia delictiva se mantiene "estable", los robos a tiendas Oxxo siguen siendo el delito más recurrente dentro del municipio, situación que también se replica en la capital potosina y otros municipios metropolitanos.

"A la semana podemos tener hasta dos robos, aunque hay ocasiones donde pasan semanas sin reportes", indicó.

Valdivia Carranza reconoció además que antes de la municipalización de Villa de Pozos existía una percepción de abandono en materia de seguridad, debido a la poca presencia policial cuando todavía dependía como delegación de la capital.

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"La gente comentaba que sí había seguridad, pero que solo mandaban una patrulla de vez en cuando", declaró.

Ante las constantes solicitudes de auxilio y reportes vecinales, la corporación municipal optó por crear grupos de WhatsApp con habitantes y comercios para atender emergencias de manera más rápida, debido a que, según el propio comandante, en ocasiones el sistema 911 tarda más tiempo en canalizar los reportes.

La estrategia también incluye comunicación directa con cadenas comerciales como Oxxo, Walmart y tiendas Bara, principalmente por la incidencia de robos que afecta a este tipo de establecimientos.

Actualmente, la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos opera con 80 elementos; sin embargo, el comandante adelantó que se prevé incorporar entre 20 y 30 policías más para reforzar la vigilancia en las colonias consideradas como focos rojos del municipio.

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