Encabezaría una mujer la directiva del Congreso local

En el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, la Mesa Directiva del Congreso del Estado podría quedar encabezada por una diputada, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés.

El legislador explicó que la designación se definirá mediante una votación por cédula en el Pleno, en la que participarán las y los 27 integrantes del Congreso. Reiteró que no se trata de un nombramiento automático por prelación o por el número de votos obtenidos en la elección, sino de un proceso basado en consensos entre las fracciones parlamentarias.

Aunque evitó mencionar nombres, Serrano indicó que hay varios perfiles femeninos con posibilidades de encabezar el órgano legislativo y que ya “dos o tres diputadas han levantado la mano” para contender. Actualmente, la presidencia está a cargo del morenista Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, quien dejará el cargo en septiembre.

El presidente de la Jucopo aseguró que en los próximos días iniciarán las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios para lograr un acuerdo, como - según dijo- ha ocurrido en el 95 por ciento de las decisiones de ese órgano.

En opinión de la diputada priista Sara Rocha, más allá del género, la elección de la presidencia dependerá de los acuerdos y negociaciones que logren las fuerzas políticas, aunque reconoció que le “fascinaría” que fuera una mujer.

“Eso es indiscutible por todo lo que implica el tema de género y que por muchos años se ha luchado por ello. Sería padrísimo y valiosisimo, pero yo creo que esto es un tema de acuerdos y espero que salga muy bien”, afirmó Rocha Medina.