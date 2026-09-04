Encuesta del CEN definirá al coordinador en SLP: PAN: Taboada

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Las encuestas difundidas por quienes participan en el proceso interno del PAN no definirán al coordinador municipal en la capital, afirmó Santiago Taboada Cortina, secretario nacional de Acción Política y delegado del Comité Ejecutivo Nacional en San Luis Potosí.

Encuesta válida para definir coordinador municipal

En entrevista exclusiva el dirigente sostuvo que la única medición con validez para tomar la decisión será la que realice el CEN, al que corresponde conducir el proceso como árbitro y garantizar condiciones iguales para todos los participantes.

"Para mí, la única encuesta que va a ser válida es la que haga el Comité Ejecutivo Nacional, porque es el único que no tiene un interés más que se ganen las cosas en San Luis Potosí", declaró.

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Respuesta a denuncias y llamado a respetar reglas

Taboada fue cuestionado sobre las afirmaciones de Marcelo de los Santos Anaya, quien aseguró encabezar dos encuestas externas y denunció la existencia de una "guerra sucia" en su contra.

Dijo respetar las mediciones de cada participante, pero aclaró que ninguna sustituirá el estudio encargado por el CEN. "Si le hiciera caso a todas las encuestas, tendríamos 15 coordinadores, porque todos se proclaman ganadores", expresó.

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Respecto a la supuesta guerra sucia, Taboada dijo que no observa una confrontación de esa naturaleza. Reconoció que existen simpatías, diferencias y momentos de tensión, pero los consideró propios de una competencia política. El dirigente informó que ha dialogado con los participantes y les ha pedido respetar las reglas, evitar daños al partido y asumir que solamente una persona podrá obtener la coordinación.