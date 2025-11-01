logo pulso
Encuestas sólo miden el momento político: Arreola

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente del Consejo Estatal de Morena, advirtió que las encuestas no deben asumirse como un resultado definitivo, sino como una herramienta para medir el momento político.

El legislador afirmó que, aunque los sondeos actuales colocan a Morena a la cabeza en las preferencias rumbo a las elecciones de 2027, el reto del partido será mantenerse organizado y evitar divisiones internas. “El pueblo quiere a Morena, ahora Morena tiene que estar lo suficientemente organizado y unido para que no sean las divisiones las que prevalezcan”, declaró.

Arreola consideró que el partido debe concentrarse en proponer candidaturas con respaldo real entre la militancia y la ciudadanía, y respetar los procesos internos para fortalecer la legitimidad de quienes aspiren a competir.

Agregó que el comportamiento de las encuestas puede cambiar con el tiempo, por lo que será hasta el próximo año cuando se podrá evaluar con mayor claridad quién se perfila mejor dentro del movimiento.

Finalmente, indicó que la discusión sobre posibles alianzas ocurrirá más adelante, aunque confió en que la ciudadanía mantendrá su apoyo a Morena y a la llamada cuarta transformación en la entidad.

