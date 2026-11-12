Enfada a diputados de Morena control Verde del Congreso

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Las restricciones al debate legislativo y los acuerdos políticos entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano fueron señalados por Carlos Arreola Mallol como parte de las prácticas del Partido Verde en el Congreso del Estado.

El diputado de Morena acusó al Verde de mantener influencia sobre otras fuerzas políticas y de tener una directiva legislativa cercana al priismo, a la que señaló de respaldar sus propuestas y favorecer a sus integrantes en la distribución de comisiones.

Arreola denunció que la actual Mesa Directiva, encabezada por el diputado del PVEM, Luis Fernando Gámez redujo de cinco a una las intervenciones permitidas a los diputados y eliminó la posibilidad de réplica. También señaló que ahora deben registrarse previamente para participar en asuntos generales.

Consideró que estas modificaciones restringen la discusión parlamentaria y limitan la participación de los legisladores.

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El morenista relacionó sus críticas con el respaldo del Verde a propuestas del PRI contra el Gobierno Federal. Como ejemplo mencionó el exhorto presentado por Sara Rocha Medina para exigir la reparación del transformador de la clínica del municipio en El Naranjo, que lleva cerca de dos meses sin funcionar.

Carlos Arreola consideró incongruente que los legisladores del PVEM apoyaran el señalamiento contra el sistema de salud federal cuando ese partido gobierna el municipio y, sostuvo, podría intervenir para resolver el problema.

Ante estas diferencias, advirtió que la relación política podría complicarse si los integrantes del Verde continúan apartándose de los compromisos que asumieron durante la campaña.

Por separado, Cuauhtli Badillo Moreno, también diputado de Morena, coincidió en que el PRI y el PAN no representan una oposición seria y afirmó que sus integrantes anteponen intereses personales a sus principios partidistas.