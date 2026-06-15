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Alcalde ve mala fe en Contraloría

Aún no se ha emitido la licitación de la obra

Por Rolando Morales

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Alcalde ve mala fe en Contraloría
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      El alcalde Enrique Galindo Ceballos rechazó que exista un sobrecosto en el proyecto del paso a desnivel de El Saucito y aseguró que detrás del retraso para liberar la licitación existe una actuación de "mala fe" por parte de la Contraloría General del Estado.

      Rechazo de Enrique Galindo sobrecosto El Saucito

      Lo anterior, luego de que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, afirmara que el Ayuntamiento debe atender observaciones relacionadas con el presupuesto de la obra y sugiriera que el proyecto contempla un gasto superior al necesario.

      Galindo sostuvo que la Contraloría Estatal no tiene facultades para evaluar el costo ni los aspectos técnicos de las obras públicas, por lo que consideró improcedentes los señalamientos sobre un supuesto sobreprecio. Explicó que la función de la dependencia se limita a revisar y autorizar las bases de licitación, por lo que atribuyó la polémica a información incorrecta que, dijo, ha sido proporcionada al gobernador.

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      Proceso de licitación y cumplimiento municipal

      El presidente municipal recordó que el proyecto de El Saucito ya había sido licitado durante administraciones anteriores con un costo superior a los 250 millones de pesos, incluso antes de los incrementos registrados en los precios de materiales y otros insumos. Por ello, cuestionó la versión de que la obra podría realizarse con apenas 100 millones de pesos.

      Asimismo, señaló que hasta el momento la Contraloría no ha emitido ninguna observación relacionada con el monto de la inversión, por lo que insistió en que las críticas carecen de fundamento. El alcalde lamentó que se emitan opiniones públicas sin sustento técnico ni información completa sobre el proyecto.

      En cuanto al proceso de licitación, explicó que el Ayuntamiento cumplió desde marzo con todos los requerimientos solicitados por la Contraloría; sin embargo, acusó que la dependencia permaneció más de un mes sin emitir respuesta y posteriormente recomendó reiniciar el trámite desde el inicio.

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