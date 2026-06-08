Niega Galindo que haya crisis de agua
Dice que hay abasto por la red en la mayor parte de la ciudad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó que exista una crisis de agua o focos rojos en la zona metropolitana, como recientemente señaló el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, al asegurar que el sistema de abastecimiento continúa operando y distribuyendo el recurso a la mayor parte de la población.
Declaraciones del alcalde sobre la crisis de agua
El presidente municipal sostuvo que el director de la CEA conoce de primera mano la situación del servicio debido a que forma parte de la Junta de Gobierno del Interapas. En ese sentido, consideró que no existen condiciones para hablar de una emergencia generalizada, aunque reconoció que hay zonas cuya atención no corresponde al organismo operador.
Galindo explicó que en comunidades como Escalerillas, Peñasco y Bocas el suministro de agua recae directamente en los gobiernos municipales, por lo que llamó a revisar primero las responsabilidades de cada autoridad antes de atribuir los problemas exclusivamente a Interapas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Acciones municipales y estado de la infraestructura
Añadió que el Ayuntamiento mantiene identificadas las áreas con mayores necesidades y continúa apoyando mediante el envío de pipas y otras acciones de abastecimiento.
Respecto a los señalamientos sobre posibles afectaciones en colonias de la zona norte indicó que en este punto de la ciudad existe una importante cantidad de pozos en operación, aunque reconoció que parte de la infraestructura es antigua, particularmente en sectores como Mezquital. No obstante, afirmó que actualmente esos sistemas se encuentran funcionando.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación pública
PULSO
El Decreto de Movilidad Laboral 2025 ha facilitado el cambio de centro de trabajo para 75 mil maestros.
MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado
Pulso Online
Plantea más debates obligatorios, auditorías patrimoniales a candidatos y cambios en el reparto de financiamiento a partidos
Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales
Pulso Online
Iniciativa busca reconocer como violencia digital la suplantación de identidad, amenazas y difusión indebida de datos personales