Niega Galindo que haya crisis de agua

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó que exista una crisis de agua o focos rojos en la zona metropolitana, como recientemente señaló el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, al asegurar que el sistema de abastecimiento continúa operando y distribuyendo el recurso a la mayor parte de la población.

Declaraciones del alcalde sobre la crisis de agua

El presidente municipal sostuvo que el director de la CEA conoce de primera mano la situación del servicio debido a que forma parte de la Junta de Gobierno del Interapas. En ese sentido, consideró que no existen condiciones para hablar de una emergencia generalizada, aunque reconoció que hay zonas cuya atención no corresponde al organismo operador.

Galindo explicó que en comunidades como Escalerillas, Peñasco y Bocas el suministro de agua recae directamente en los gobiernos municipales, por lo que llamó a revisar primero las responsabilidades de cada autoridad antes de atribuir los problemas exclusivamente a Interapas.

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Acciones municipales y estado de la infraestructura

Añadió que el Ayuntamiento mantiene identificadas las áreas con mayores necesidades y continúa apoyando mediante el envío de pipas y otras acciones de abastecimiento.

Respecto a los señalamientos sobre posibles afectaciones en colonias de la zona norte indicó que en este punto de la ciudad existe una importante cantidad de pozos en operación, aunque reconoció que parte de la infraestructura es antigua, particularmente en sectores como Mezquital. No obstante, afirmó que actualmente esos sistemas se encuentran funcionando.