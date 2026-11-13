Enrique Galindo pide comparecer en el Congreso
Alcalde considera necesario responder a señalamiento del Verde Ecologista
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Ante los señalamientos del diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, sobre una presunta falta de transparencia en el manejo de recursos en obras de infraestructura del Ayuntamiento capitalino, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pidió ser citado urgentemente a comparecer ante el Poder Legislativo para aclarar cualquier cuestionamiento.
El presidente municipal aseguró estar dispuesto a responder a los señalamientos relacionados con las obras públicas, luego de que Gámez Macías anunciara que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una auditoría especial al puente vehicular Jacobo Payán, cuyo contrato asciende a 244.9 millones de pesos.
Galindo Ceballos consideró que los cuestionamientos del legislador no necesariamente representan la postura de todos los integrantes del Congreso, por lo que planteó que, si el diputado considera necesario llamarlo a comparecer, está listo para atender la convocatoria.
Incluso, el alcalde pidió que la revisión también contemple las licitaciones de las obras que ejecuta el Gobierno del Estado en la capital, al señalar que está dispuesto a abordar cualquier duda sobre los procesos de contratación de infraestructura pública.
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El edil sostuvo que anteriormente los funcionarios públicos solían tener reservas ante las convocatorias del Congreso, pero afirmó que ahora busca acudir por voluntad propia. Por ello, pidió que su comparecencia se realice a la brevedad y contemple dos asuntos; la situación del agua y las licitaciones de obra pública en San Luis Potosí.
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