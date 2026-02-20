logo pulso
ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Entérate | Cierres nocturnos por obra de puente en Circuito Potosí

Seduvop anuncia restricciones temporales en laterales por montaje de trabes

Por Redacción

Febrero 20, 2026 08:21 a.m.
A
Entérate | Cierres nocturnos por obra de puente en Circuito Potosí

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas informó que se aplicarán cierres parciales en las laterales del Circuito Potosí, en el cruce con Valle de los Fantasmas, debido al montaje de trabes del denominado Mega Puente.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos se realizarán jueves y viernes en un horario de 21:00 a 03:00 horas. Durante ese periodo permanecerán cerradas la lateral oriente, en el tramo de Ricardo B. Anaya hacia Valle de los Fantasmas, así como la lateral poniente, de Valle de los Fantasmas hacia Ricardo B. Anaya.

Además, el sábado se mantendrá el cierre de la lateral poniente, de Valle de los Fantasmas hacia Ricardo B. Anaya, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

La autoridad estatal pidió a los automovilistas anticipar sus traslados, tomar vías alternas y atender la señalización colocada en la zona para evitar contratiempos.

LEA TAMBIÉN

Línea 3-Circuito Potosí de Red Metro operará de forma especial

Un total de cinco estaciones rumbo a Cactus permanecerán cerradas

SLP

Redacción

Seduvop anuncia restricciones temporales en laterales por montaje de trabes

