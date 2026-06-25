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"Las partidas para la UASLP se dan a tiempo"

Por Rubén Pacheco

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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"Las partidas para la UASLP se dan a tiempo"
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      De forma mensual, la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Gobierno del Estado, realiza depósitos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), correspondiente a las ministraciones calendarizadas de 2026, afirmó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

      Hasta el pasado 31 de mayo, la administración estatal adeudaba un monto de 161 millones 553 mil 192.27 pesos a la casa de estudios, según el informe de ministraciones de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

      Pese a los datos oficiales de la federación, el mandatario estatal negó que la Sefin mantenga endeudamiento, porque cada mes entrega el financiamiento estatal a la institución de educación superior.

      "Nunca, ni un año les hemos quedado a deber y nunca se le va a quedar a deber a la universidad. Queremos mucho a la universidad y vamos a cuidarla", asumió Gallardo Cardona.

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