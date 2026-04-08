Entregan arreglo de drenaje en Jardines del Sur

El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la entrega de la obra de sustitución de alcantarillado en las calles No Me Olvides, Azahares y Capuchina, en la colonia Jardines del Sur, como parte del programa Capital al 100 en su edición 529, consolidando una de las intervenciones prioritarias del organismo operador Interapas para atender riesgos sanitarios en la Capital.

Estas acciones forman parte de un paquete estratégico de 17 obras impulsadas por Interapas para rehabilitar más de mil metros lineales de red de drenaje sanitario en distintas colonias de San Luis Potosí, con el objetivo de resolver colapsos estructurales derivados de la antigüedad de la infraestructura y mejorar de fondo las condiciones de salud pública.

El Presidente Municipal destacó que estas obras responden a una estrategia integral para intervenir los puntos más críticos de la red sanitaria, donde los colapsos no solo afectan la infraestructura urbana, sino que representan un riesgo directo para la salud de las familias, al provocar retornos de drenaje y focos de infección.

Asimismo, recordó que esta zona fue una de las más afectadas durante la crisis hídrica por su dependencia del sistema El Realito, por lo que el Gobierno de la Capital ha mantenido presencia constante con acciones concretas para resolver tanto el abasto de agua como el saneamiento.

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Galindo Ceballos informó que, de este paquete de obras, ocho ya han sido concluidas —incluyendo las de Jardines del Sur— y el resto se encuentra en proceso, además de que una nueva etapa de intervenciones está por iniciar, con el propósito de continuar atendiendo rezagos históricos y garantizar infraestructura sanitaria digna para las y los potosinos.

En Jardines del Sur, se sustituyeron tramos clave con tubería de alta durabilidad: 50 metros en la calle No Me Olvides, 47 metros en Azahares y 40 metros en Capuchina, además de más de 20 descargas sanitarias, lo que permite eliminar fugas de aguas negras, hundimientos y riesgos de contaminación dentro de los hogares.