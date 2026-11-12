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Entregan el resultado de antidoping a policías de Pozos

Por Leonel Mora

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Entregan el resultado de antidoping a policías de Pozos
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      El gobierno de Villa de Pozos informó haber recibido los resultados de los estudios toxicológicos practicados a 36 elementos de la Guardia Civil, aunque, hasta el momento, no se ha precisado si las evaluaciones fueron satisfactorias o si alguno de los agentes podría enfrentar sanciones o incluso ser separado de la corporación.

      De acuerdo con la información oficial, los exámenes fueron realizados por el Instituto Temazcalli como parte de las acciones encaminadas a fortalecer los mecanismos de control y evaluación de los cuerpos de seguridad municipales. Los resultados fueron entregados al secretario general del 

      Concejo Municipal, Luis Gerardo Ruiz Ibarra, por el director de la institución, René Contreras Flores.

      Durante el encuentro, las autoridades destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de la estrategia para 

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      "mantener una corporación confiable, profesional y comprometida con la protección de la ciudadanía, además de fortalecer la capacidad operativa de los elementos policiales".

      En general, los exámenes toxicológicos forman parte de los controles de confianza que periódicamente deben cumplir los cuerpos policiales para garantizar que quienes tienen a su cargo tareas de seguridad pública desempeñen sus funciones en condiciones aptas para el servicio.

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