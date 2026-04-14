Envejece transporte urbano de la capital

Chatarras pintadas de colores actualizados forman parte del parque vehicular que va envejeciendo de manera progresiva y ofrece un sistema de autobuses de transporte urbano que va perdiendo vigencia de manera acelerada.

Renovación limitada en concesionarios de transporte

Con excepción de algunos concesionarios que invierten en la compra de autobuses, la gran mayoría de los camiones circulan de milagro con los camiones que tiene a la mano. Entre las mayores inversiones de renovación de autobuses se encuentran las líneas Morales, Transportes Urbanos Línea Saucito (Tulsa, Ruta 21) y por compras en bloque, Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga.

Estado variable de autobuses en rutas principales

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En el caso de las rutas 1, 6, 14, 53 y 54, la circulación de camiones en buen estado se encuentra en proporciones variables. Hay vehículos muy descuidados y otros que si no son nuevos, por lo menos permanecen renovados, con motores reparados y con las características que exige la prestación del servicio.

Lo mismo sucede con las líneas que trabajan las rutas 5, 8, 17 y 19, que también mantienen en circulación camiones en buen estado, pero también algunos muy afectados por el envejecimiento y la falta de mantenimiento.

En el caso de las rutas 9 y 23, hay autobuses que se encuentran en buen estado y son funcionales. El contraste es la Ruta 22, que presenta autobuses envejecidos y en los que se empieza a notar la muy severa falta de mantenimiento.

Las rutas 2 y 10 circulan con camiones que ya están muy viejos. Ahí también se percibe un contraste, porque en 1999 existía un ofrecimiento de un solo empresario de transporte para prestar el servicio con vehículos de motor trasero y control delantero, pero también con un sistema ordenado tanto en frecuencias de paso como en horarios.