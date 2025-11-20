Es la entidad novena en el robo de autos

Pese a que instancias de seguridad locales señalan que se ha mantenido una tendencia a la baja en el robo de vehículos, el acumulado de unidades sustraídas de 2018 a la fecha posiciona a la entidad potosina en el puesto 9 a nivel nacional.

De acuerdo con el informe diario de seguridad con base en el reporte diario del robo de autos reportados por “Plataforma México”, la entidad potosina registró un acumulado desde enero del 2018 al 18 de noviembre del 2025 un total de 41 mil 289 vehículos robados.

Este acumulado histórico representa el 3 por ciento del total de los vehículos robados a nivel nacional, y coloca a San Luis Potosí como la novena entidad con el mayor acumulado de robo en todo el país.

La entidad tan solo se encuentra por debajo de los acumulados registrados en el Estado de México, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Veracruz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A nivel nacional de forma específica, las zonas del país con la mayor concentración de robo de vehículos es la zona centro con el 43 por ciento de las unidades totales, que equivale a un total de 594 mil 873 vehículos robados, le sigue la zona occidente con el 24 por ciento es decir un total de 336 mil 167 vehículos.

La zona noroeste concentra el 16 por ciento con un acumulado de 213 mil 683 unidades, le sigue la zona sureste con el 10 por ciento y un total de 133 mil 126 vehículos y finalmente la zona noreste con el 7 por ciento que equivale a 95 mil 436 vehículos robados.