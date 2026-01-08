Escuelas de Soledad solicitaron limpieza para sus instalaciones

Al menos 10 planteles educativos, durante las vacaciones de diciembre, solicitaron la limpieza de sus instalaciones al área de Imagen Urbana perteneciente a la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Soledad.

Dicha limpieza, de acuerdo con el titular del área, José Antonio Zamarripa Quintero, incluye no solamente retiro de polvo y basura, sino también la poda de maleza, ramas de árboles que pueden ser de riesgo para la comunidad escolar, combate de plagas y labores de pintura, entre otras actividades.

La mayoría de las solicitudes vienen de escuelas de la parte oriente del municipio y de localidades rurales y se ha procurado atender todas las solicitudes en los días previos al reinicio de las labores académicas.

El funcionario aclaró que, en el tema de la pintura, es la escuela la que debe cubrir el costo de los materiales en tanto que Servicios Municipales pone la mano de obra. De hecho, Zamarripa Quintero afirmó que existe una cuadrilla especializada en la atención a las escuelas públicas que operan en este municipio.

Finalmente, el director aclaró que con independencia del reinicio de las clases se seguirán atendiendo solicitudes y que el interés de Servicios Municipales es que las y los estudiantes, docentes y administrativos encuentren espacios dignos a los que sea agradable regresar al término de estas vacaciones.