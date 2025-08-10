Espacios comerciales en la Fenapo 2025 de los más costosos

Con el arranque de la edición 2025 de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), los precios oficiales para la renta de espacios comerciales en sus pabellones, mantienen diferencias considerables con otras ferias importantes del país, como la Feria de Puebla y la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza).

En la Fenapo, de acuerdo con información del Patronato, el costo por un stand de 3x3 metros varía según el pabellón dentro del recinto ferial. Por ejemplo, el pabellón 2 tiene un precio de 42 mil 714 pesos, mientras que en el pabellón 3, considerado de menor categoría, el costo baja a 22 mil 325 pesos. Además, los comerciantes ambulantes ubicados en puntos como la explanada principal pagan desde 15 mil pesos en adelante, dependiendo del espacio asignado. Estos precios corresponden a la renta durante toda la duración del evento.

En contraste, la Feria de Puebla, la cual tuvo su edición 2025 del 24 de abril al 11 de mayo, ofreció una gama más amplia de costos basados en la ubicación, tamaño y giro comercial. Por ejemplo, un espacio de 3x3 metros en el pabellón “Por Amor a Puebla” cuesta 36 mil pesos; en zonas interiores el precio fluctúa entre 31 mil y 55 mil pesos, siendo más caro para puestos que incluyen venta de licor. La zona exterior también muestra variedad, con espacios desde 26 mil hasta 55 mil pesos. La oferta incluso incluye food trucks, con precios de hasta 32 mil pesos por un espacio de hasta 6x3 metros.

Por su parte, la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) para su edición 2025 y registra un rango de precios mucho más amplio, desde 5 mil pesos hasta 200 mil pesos, dependiendo del giro comercial y la zona. Los espacios más caros son los destinados a antros y barras, debido a su alta demanda y visibilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta comparación revela que, aunque los precios de la FENAPO están dentro del rango esperado para ferias de esta magnitud, presentan una tarifa fija más limitada en comparación con otros eventos que aplican una segmentación más detallada y un rango mayor, especialmente en Zacatecas, donde la variedad en costos permite una oferta más diversa para distintos tipos de comerciantes.

Es importante destacar que los comerciantes que instalan sus puestos en la explanada y otras áreas de la Fenapo año trás año han expresado su descontento ante el incremento en los costos de renta de espacios comerciales en las ediciones recientes de la feria potosina.