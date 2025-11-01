Especial | Pan de muerto, tradición viva en Soledad

Las panaderías de Soledad de Graciano Sánchez, concluyeron la elaboración de pan de muerto, luego de varios días de intensa actividad debido al gran número de pedidos provenientes de tiendas de abarrotes, empresas y escuelas.

Florencio Cruz, panadero con más de 20 años de experiencia, explicó que la producción de este tradicional pan, comenzó la semana pasada con algunas piezas disponibles para el público, aunque fue el viernes anterior cuando se registró el mayor volumen de trabajo.

Durante cinco días consecutivos, el equipo elaboró alrededor de 300 panes diarios, además de los que se distribuyeron en tiendas y la Zona Industrial.

Señaló que, a diferencia del año pasado, el incremento en el costo de los insumos se reflejó en el precio al público: la pieza de pan dulce tradicional se vendió en 15 pesos, mientras que el pan especial, con relleno o cubierto con ingredientes como mermelada o chocolate, superó los 20 pesos.

Aunque ya se cumplió con la totalidad de los pedidos principales, el panadero mencionó que después del 1 de noviembre, todavía hay personas que acuden a realizar pedidos pequeños, ya sea para reuniones o simplemente para seguir disfrutando de este pan tradicional tras las festividades de Día de Muertos.

Mucha gente no sólo compra una o dos piezas para sus ofrendas, sino que incluso después de las fechas siguen preguntando, porque quieren seguir consumiéndolo en casa", comentó.