SLP

Espera la Ssa incrementode su presupuesto para 2026

Por Rubén Pacheco

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Espera la Ssa incrementode su presupuesto para 2026

Como todas las instituciones, se buscará que el Congreso del Estado, incremente la partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026, informó Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Este año, el Poder Legislativo aprobó un presupuesto por 3,557 millones 579 mil 961 pesos para los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Gómez Ordaz refirió que, no tiene definido el porcentaje de aumento, sino que la institución está sujeta a lo que determinen las y los congresistas locales.

“Nosotros podemos decir todo, pero aquí sí dependemos mucho de la Cámara (Congreso) de diputados y de lo que ellos consideren que es factible”, expresó.

Exteriorizó que derivado del traspaso de infraestructura estatal al IMSS-Bienestar, muchas de las ministraciones federales al estado, ahora las administra directamente la federación.

“El presupuesto de salud es más amplio que el año anterior, pero está dividido entre más instituciones si hablamos del sector salud”, complementó.

Añadió que, entre otros motivos, se pretende el incremento para cubrir el programa “Visitando Corazones”, consistente en realizar visitas directas en hogares de las cuatro regiones del estado.

Buscan erigir parque eólico cerca de cráter
SLP

Jaime Hernández

Estaría a 1.5km del área protegida; no se afectará, dice filial de Iberdrola

Dicen que no buscan restos por falta de personal
SLP

Ana Paula Vázquez

Hay una fosa en Matehuala que no ha sido explorada por la autoridad, señala Voz y Dignidad

Lluvias beneficiaron crecimiento de flor de cempasúchil
SLP

Flor Martínez

Durante los próximos 20 días la tradicional flor alcanzará su máximo desarrollo

Retirarían de las calles unidades chatarra, por ley
SLP

Ana Paula Vázquez

El Congreso del Estado analiza reformar la Ley de Tránsito