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Esperan a 2 mil participantes en la marcha LGBT en Soledad

Por Flor Martínez

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Esperan a 2 mil participantes en la marcha LGBT en Soledad
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      Este sábado 18 de julio se llevará a cabo la Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, evento para el que se espera la participación de más de 2 mil personas.

      El contingente partirá de la Plaza Principal y recorrerá las principales calles de la cabecera municipal para concluir en el Jardín Hidalgo.

      Alfredo Reyna, integrante de la comunidad y del comité organizador de las actividades con motivo del Mes del Orgullo, informó que la concentración de los participantes comenzará a las 17:00 horas sobre la calle Blas Escontría. Posteriormente, el contingente avanzará por la avenida Miguel Hidalgo hasta llegar a la Plaza Principal.

      Al concluir el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo artístico y musical con la participación de imitadores de reconocidos artistas, entre ellos Gloria Trevi, además de otras presentaciones que buscarán llenar de color la celebración. Asimismo, invitó a quienes deseen participar a acudir con prendas alusivas a los colores de la diversidad, banderas o cualquier otro accesorio representativo del movimiento Pride 2026.

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