Esperan los Bomberos contratar a 16 elementos

Como parte de presupuesto de operación 2026, se presentó al patronato de la institución un planteamiento para la contratación de 16 elementos, a fin de cubrir las ocho estaciones metropolitanas, informó Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí.

Explicó que, de aprobarse la partida presupuestal estimada en 11 millones de pesos, la corporación operaría al 100 por ciento la totalidad de las bases operativas, incluidas las dos de la Zona Industrial que actualmente funcionan de manera alternada.

Describió que este 2025 el Cuerpo de Bomberos operó todos los complejos de reacción con una bolsa de 25 millones de pesos, por ende, si se obtienen las contrataciones se requeriría de 36 millones de pesos. "Tenemos dos bases en la Zona Industrial. Hay una que está en el Eje 118 y avenida Promoción Industrial, que es la estación número dos y está la otra, que se ubica en la lateral de la carretera 57 y el Eje 136", describió.

Benavente Duque enfatizó que los dos espacios se ubican en la zona fabril, pero únicamente atienden uno o dos servicios al mes, pues la carga se concentra en el municipio de Villa de Pozos y la delegación La Pila con 15 atenciones mensuales. "Estas estaciones operan un día sí y un día no. O sea, la estación Lagos se alterna para cubrir esa zona. Esperamos que ya para el año próximo, que estamos generando el nuevo presupuesto de operación y esperamos nos autoricen contratar a 16 elementos", remató.