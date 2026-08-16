Está prohibido uso de celulares al conducir

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La Guardia Civil de Villa de Pozos, recordó a las y los conductores, que el uso del teléfono móvil mientras se conduce, está prohibido en el Reglamento de Tránsito ya vigente y propio de esta demarcación y que hay sanciones específicas para ello.

La dependencia señala el artículo 95 de dicho reglamento como la norma que prohíbe usar el teléfono celular mientras se conduce, pero, en realidad, este artículo aplica solamente para el caso de los motociclistas.

El artículo que sí se refiere a la prohibición de uso para el caso de las y los conductores de automóviles es el 129, numeral VI del mismo reglamento, que a la letra dice: (Se prohíbe) utilizar equipos de radio comunicación portátil y telefonía móvil para el conductor de cualquier vehículo, salvo en el caso de que empleé el accesorio conocido como manos libres".

En su Ley de Ingresos 2026, el gobierno de Villa de Pozos prevé una única sanción para cualquier caso de desobediencia de la prohibición de usar el teléfono móvil al conducir, la cuales es de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente este año a mil 173.10 pesos.

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El uso del celular al conducir es una de las causas principales de accidentes vehiculares. Sin embargo, gran parte de la población sigue incurriendo en esta práctica prohibida, especialmente repartidores de mercancías, de paquetería, taxistas y choferes de plataformas digitales, entre otros.