Estancado el paquete fiscal 2026 para la capital

Mientras la mayoría de los municipios avanza en la definición de su paquete fiscal para 2026, la iniciativa correspondiente a la capital potosina, continúa sin dictamen. La Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, reanudó el análisis de las propuestas municipales, pero San Luis Potosí sigue fuera de las aprobaciones inmediatas.

Según explicó la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión, el retraso en el caso de la capital se debe a que aún no se recibe la opinión técnica del Instituto Registral y Catastral sobre los valores unitarios de uso de suelo y construcción. Aunque esta opinión no es vinculante, forma parte de los elementos que las y los diputados toman en cuenta para decidir si procede algún ajuste o si se mantienen los valores actuales.

Durante la sesión más reciente, la Comisión revisó y dictaminó las Leyes de Ingresos de 12 ayuntamientos, entre ellos Cedral, Charcas, Cerritos, Moctezuma, Santo Domingo, Tamuín, Venado y Villa de Reyes con lo que suman 25 municipios con avance en su proceso legislativo. Aún quedan por analizar las propuestas de San Luis Potosí, Zaragoza, Ciudad del Maíz, Villa Juárez y Matehuala, además de los valores catastrales de la capital y de Zaragoza.

Sánchez de Lira señaló que la Comisión ha priorizado la revisión de los municipios más pequeños para no frenar su calendarización administrativa. Añadió que, en el análisis realizado hasta ahora, la mayoría de los ayuntamientos solo propuso ajustes menores en conceptos específicos, y que en otros casos se determinó dejar sin modificaciones las cuotas vigentes ante la falta de justificación para un incremento, sin embargo, aún faltan 17 municipios por analizar.

