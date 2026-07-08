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Urgen a reparar socavón en barrio de San Sebastián

El hundimiento en la calle José María Morelos y Pavón representa un riesgo para peatones y conductores

Por Iván Edmundo Rodríguez

Julio 08, 2026 01:07 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      Un enrome socavón sobre la calle José María Morelos y Pavón fue reportado este miércoles por vecinos del Barrio de San Sebastián.

      Aunque el hoyo no es reciente, ya representa un peligro real tanto para peatones como para los automovilistas que circulan por la zona, según denunciaron. 

      El colapso de drenaje en la altura del numero 1916 habría sido lo que provocó la afectación a en el adoquín, mismo que ha tenido que ser señalizado improvisadamente. 

      Los habitantes de la zona solicitaron a las autoridades correspondientes atender el problema.

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