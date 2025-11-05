PRIMERA EDICIÓN DE REGALA UN LIBRO SAN LUIS

logo pulso
El propósito de esta actividad, fomentar el gusto por la lectura y acercar a la comunidad a los libros

Por Estrella Govea

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
En el marco del aniversario de la fundación de San Luis Potosí, se llevó a cabo la primera edición de “Regala un Libro”, una iniciativa ciudadana que busca convertir el 3 de noviembre en una fecha dedicada a regalar libros entre potosinos. El propósito de esta actividad es fomentar el gusto por la lectura y promover una tradición que acerque a la comunidad a los libros como medio de convivencia y expresión cultural.

La propuesta surgió como un esfuerzo colectivo inspirado en la costumbre de Barcelona, donde cada 23 de abril se celebra el día de Sant Jordi regalando un libro y una rosa. En México, esta idea fue adoptada por primera vez en Culiacán, Sinaloa, en 2003, y ahora llega a San Luis Potosí con la intención de consolidarse como una celebración literaria local. Para esta edición se impulsó una ruta de actividades previas del 27 de octubre al 3 de noviembre, en colaboración con programas como Letras Rodantes, Aprendimóvil, la escritora Celeste Alba Iris, la cantautora La Lupita, y el grupo de títeres y narración Garúa, quienes realizaron lecturas y presentaciones en escuelas y espacios públicos.

La jornada de clausura se realizó el 3 de noviembre a las 18:30 horas, al pie de la estatua de San Luis Rey, junto a las escalinatas de la Catedral. En este punto de encuentro se organizaron cuentacuentos, intercambio de libros, actividades de fomento a la lectura y la participación musical de La Lupita acompañada por el percusionista español Jesús Alcalá.

Las personas asistentes pudieron dejar o tomar libros nuevos o usados, participar en lecturas colectivas y compartir un pastel conmemorativo.

Además, se realizó una mesa redonda en el Museo Federico Silva con editoras y editores locales, cuyo propósito fue visibilizar la producción literaria potosina y la participación de quienes trabajan en torno al libro y la lectura.

“Regala un Libro” busca consolidarse como una tradición anual, en la que cada edición elija a un representante del ámbito literario para encabezar la campaña y contribuir a la difusión del hábito lector. 

