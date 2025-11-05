Ayer,hoy, mañana

Oración por Gerardo Labastida Aguirre al partir a la Casa del Padre Celestial: Se acabó el combate. Ya no habrá para él lágrimas, ni llantos, ni sobresaltos. El sol brillará por siempre sobre su frente, y una paz profunda y definitiva custodiará su descanso. Señor de la vida y dueño de nuestros destinos, en tus manos depositamos silenciosamente a este ser entrañable que se nos fue: padre amoroso, hermano generoso y amigo fiel. Que duerma su alma inmortal para siempre en la paz eterna, en tu seno insondable y amoroso, oh Padre de misericordia, donde todo se reconcilia y todo vuelve a ser amor. Silencio, gratitud y paz…” esta oración fue repartida entre los asistentes a la misa donde se despidió a Gerardo a su última morada… Nuestras condolencias para sus hijos: Pato, Jero y Ale, sus hermanos Victoria, Manuel y Flor, Pilar y Javier; sus sobrinos, familiares y amigos que los acompañaron a despedir a su papa, hermano, tío… Descanse en paz Gerardo que fue al reencuentro de su esposa Rocío, su hijito Gerardo, sus papás y hermanos… Santoral para hoy: Festividad de las Santas Reliquias que se veneran en todas las Iglesias del orbe. Santos: Zacarías e Isabel padre de San Juan Bautista. Filoteo y Teótimo mártires. Fiesta de todos los santos de la Compañía de Jesús… Felicitaciones a todas las personas que llevan estos nombres y para quienes cumplen años… Celebraron un aniversario más de su vida de casados Luis Ángel González y Pía Cortés al lado de sus herederos: Pau, Santi y Majo, sus seres queridos y amigos… Con los mejores deseos de sus numerosos compañeros médicos y seres queridos celebró su cumpleaños el doctor Arturo Gómez Otero que escuchó las primeras felicitaciones de parte de su esposa Lupita Alvarado Castañón, de sus dos herederos y desde donde viven su mamá y hermanos le llegaron por diferentes medios los parabienes para Arturo, a quienes desde aquí le deseamos lo mejor hoy y siempre… Lulú Cortés Guerra cumplió un año más de vida al lado de su esposo Moi Hernández, de parte de sus hijas Eldda y Walter; Mavilu y Víctor, sus nietos: Sebastián, Alexa, Dany y Nicolás que le llamaron desde los países donde radican… Aquí los buenos deseos fueron de parte la Casa Hogar Montes de Oca… Enhorabuena a Lulu desde esta columna por tal motivo… Se administraron el sacramento del matrimonio, la pareja formada por Alejandra Morales Hunter y Aldo Martínez Newmann en emotiva ceremonia acompañados de sus padres: José Ángel Morales Reza y Ana Hunter Pons; Wilfrido Martínez y Claudia Newmann que fungieron como padrinos de velación en la misa de sus herederos que quedaron unidos ante Dios… Posterior se ofreció una fiesta en honor de los nuevos esposos que compartieron este día tan especial con sus invitados que le desearon lo mejor para su nueva vida… La pequeña Leyre Gallegos Hurtado tuvo fiesta de cumpleaños por su décimo aniversario que le organizaron sus papás: Marcos Gallegos y Leyre Hurtado donde participo su hermano Marcos… Numerosos compañeros del colegio de la festejada estuvieron presentes en su fiesta donde pasaron una tarde de lo mejor… Felicidades a Leyre por su décimo cumple… Otro cumpleañero de la semana fue Elías Abud Gómez que recibió parabienes de parte primero de sus papás Elías Abud y Rocío Gómez, sus hermanos e invitados a su casa en esta ocasión tan especial para Elías… Hoy habrá Luna Llena en Aries/Tauro a las 7:19 horas; aparecerá a las 17:33 y se oculta a las 6:08 horas (del día 6)… Esta Luna es la más grande y brillante del año… El tiempo se espera frío… Hasta la próxima…