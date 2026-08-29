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Alcanza beca el 23.46% de los universitarios

La UASLP dota del apoyo a poco más de 6 mil alumnos

Por Samuel Moreno

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Alcanza beca el 23.46% de los universitarios
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      De los 26 mil 014 estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que cumplen con los requisitos para ser sujetos de una beca, únicamente 6 mil 104 han obtenido algún apoyo, cifra que representa aproximadamente el 23.46 por ciento del universo de alumnos elegibles.

      Cobertura de becas en la UASLP

      De acuerdo con información proporcionada por la UASLP, el universo considerado para estos apoyos escolares corresponde a estudiantes de tercer semestre en adelante. Esto significa que poco menos de una cuarta parte de quienes pueden acceder a una beca cuentan actualmente con alguno de los estímulos contemplados por la universidad.

      Modalidades y gestión de apoyos

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      La UASLP informó que el trámite para acceder a estos beneficios puede realizarse mediante la Federación Universitaria Potosina (FUP), la Consejería de Alumnos, las propias entidades académicas y distintos programas institucionales, dependiendo de las características y requisitos de cada convocatoria.

      Asimismo, existen apoyos gestionados a través de los sindicatos universitarios. La diversidad de modalidades busca atender tanto el desempeño académico como las condiciones particulares y actividades extracurriculares de los estudiantes.

      Finalmente, con estas cifras la cobertura de becas de la UASLP alcanza a cerca de uno de cada cuatro alumnos que cumplen las condiciones para ser beneficiarios, mientras que el resto del universo elegible puede acceder a las convocatorias y modalidades de apoyo conforme a los requisitos establecidos por la institución.

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