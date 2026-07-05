SCT impulsa análisis de transporte público con UASLP

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Se solicitó la elaboración de un estudio a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en aras de conocer las necesidades de movilidad y transporte público en la zona metropolitana, informó informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Describió que el informe permitirá conocer cuáles de las modalidades de transporte son las más necesarias, es decir, escolar, colectivo, de personal, taxi o de otro tipo.

Estimó que el análisis académico podría estar concluido a finales del 2026, y a partir de ahí, determinar cuántos vehículos se requieren para posteriormente emitir las convocatorias y asignar concesiones.

De manera complementaria, remarcó que se trabaja en otro estudio con el objetivo de valorar la viabilidad de un medio de movilidad exclusivo para personas con discapacidad.

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"Ahí acabamos de firmar convenios de colaboración en altiplano, en la zona media también, donde, a través de los DIF municipales y las presidencias municipales, estamos haciendo un diagnóstico para conocer las necesidades de las personas con discapacidad", remató.

Aunque no precisó el área de la casa de estudios que llevará a cabo la investigación, en años anteriores dicho estudio lo realizó el Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial (CUATE), es decir, posiblemente tal instancia se encargará del reporte.