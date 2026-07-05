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Historia de la creación del mundo.

El Señor hizo a la mosca.

El espíritu vio eso y no entendió.

El Señor hizo al zancudo.

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El Señor vio eso y no entendió.

(La verdad, hay muchas cosas del Señor que no se entienden).

Así, el Espíritu le preguntó:

-Señor: ¿por qué hiciste al zancudo? ¿Por qué hiciste a la mosca?

-Mira -le respondió, hosco, el Señor-. El hombre me va a mortificar de muchos modos. Alguno tenía que encontrar para mortificarlo yo a él.

¡Hasta mañana!...