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Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

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Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

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Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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      Historia de la creación del mundo.

      El Señor hizo a la mosca. 

      El espíritu vio eso y no entendió.

      El Señor hizo al zancudo.

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      El Señor vio eso y no entendió.

      (La verdad, hay muchas cosas del Señor que no se entienden).

      Así, el Espíritu le preguntó:

      -Señor: ¿por qué hiciste al zancudo? ¿Por qué hiciste a la mosca?

      -Mira -le respondió, hosco, el Señor-. El hombre me va a mortificar de muchos modos. Alguno tenía que encontrar para mortificarlo yo a él. 

      ¡Hasta mañana!...

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