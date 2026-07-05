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Historia de la creación del mundo.
El Señor hizo a la mosca.
El espíritu vio eso y no entendió.
El Señor hizo al zancudo.
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El Señor vio eso y no entendió.
(La verdad, hay muchas cosas del Señor que no se entienden).
Así, el Espíritu le preguntó:
-Señor: ¿por qué hiciste al zancudo? ¿Por qué hiciste a la mosca?
-Mira -le respondió, hosco, el Señor-. El hombre me va a mortificar de muchos modos. Alguno tenía que encontrar para mortificarlo yo a él.
¡Hasta mañana!...