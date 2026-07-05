El Festival de Cine de Islantilla arranca su XIX edición

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La XIX edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islantilla (Huelva) ha arrancado esta noche con su gala inaugural, abriendo un certamen que vuelve ser el más largo en duración de España, con proyecciones que se prologarán durante los meses de julio y agosto y al aire libre.